ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу сервиса по написанию дипломных работ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

Ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу организации Work 5 — эта компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — напомнили в антимонопольной службе.

ФАС возбудила дело по этому случаю в феврале 2024 года. Сообщалось, что ксли нарушение будет установлено, обе компании привлекут к административной ответственности.

Теперь ведомство признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ. Точная сумма штрафа не уточняется. RB.RU направил запрос в ФАС.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock