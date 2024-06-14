Top.Mail.Ru
Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу сервиса по написанию дипломных работ

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.

ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу сервиса по написанию дипломных работ

Ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу организации Work 5 — эта компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».

«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — напомнили в антимонопольной службе. 

ФАС возбудила дело по этому случаю в феврале 2024 года. Сообщалось, что ксли нарушение будет установлено, обе компании привлекут к административной ответственности. 

Теперь ведомство признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ. Точная сумма штрафа не уточняется. RB.RU направил запрос в ФАС.

Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Главное, что нужно знать о маркировке рекламы
  2. 2 «Эффект минимального стимула»: как мотивировать клиента совершить действие
  3. 3 Лучшие блокировщики рекламы
  4. 4 Почему доверие аудитории к классической рекламе снижается и что с этим делать
  5. 5 «Ты просто космос»: зачем бренды используют тему космоса в рекламе

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июня 2024

Академия инноваторов

15 июня 2024

Фонд немалого бизнеса

16 июня 2024

«Аэрологистика»

16 июня 2024

Pitch&Go

16 июня 2024

Bosch Startup Harbour

Все ВОЗМОЖНОСТИ