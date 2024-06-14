ФАС оштрафовала «Яндекс» за рекламу сервиса по написанию дипломных работ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оштрафовала «Яндекс» за распространение ненадлежащей рекламы, говорится в сообщении ведомства.
Ранее в ФАС обратился гражданин с жалобой на рекламу организации Work 5 — эта компания предлагала услуги по написанию рефератов, курсовых и дипломных работ. Реклама распространялась в поисковой системе «Яндекса».
«Размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено законом», — напомнили в антимонопольной службе.
ФАС возбудила дело по этому случаю в феврале 2024 года. Сообщалось, что ксли нарушение будет установлено, обе компании привлекут к административной ответственности.
Теперь ведомство признало рекламу ненадлежащей и оштрафовало ООО «Яндекс» в соответствии с КоАП РФ. Точная сумма штрафа не уточняется. RB.RU направил запрос в ФАС.
Фото на обложке: Rokas Tenys /
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