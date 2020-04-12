Worki запустил спецраздел для вакансий, востребованных на карантине

Сервис поиска работы и сотрудников Worki запустил специальный раздел «Работа на карантине» с вакансиями, которые показали самый высокий рост спроса с начала карантина. Об этом говорится в сообщении сервиса.

В новой категории собраны объявления о поиске курьеров, водителей, таксистов, кладовщиков и продавцов-кассиров.

Список вакансий отображается на главной странице приложения и сайта и будет постоянно меняться вслед за изменениями интереса работодателей, отмечают в сервисе.

В категории также доступны фильтры района поиска, удаленности вакансий, суммы зарплаты за месяц/час/смену, график и условия работы.

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