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Сервис для поиска работы Worki запустил видеособеседования

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

В сервисе поиска работы и сотрудников Worki (принадлежит Mail.ru Group) появилась возможность проводить видеособеседования. Об этом говорится в сообщении компании.

Сервис для поиска работы Worki запустил видеособеседования

Это бесплатная функция, она реализована на базе технологий видеосвязи от Mail.ru.

Для работодателей видеособеседования доступны в личном кабинете декстопной версии Worki, для соискателей – в веб-версии и в мобильных приложениях на iOS и Android.


Чтобы запланировать видеособеседование, рекрутеру нужно авторизоваться на портале Mail.ru. Соискатели смогут подключиться к видеозвонку по специальной ссылке от работодателя в чате Worki, устанавливать другие приложения не потребуется.

Изображения: Worki

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