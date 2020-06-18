Сервис для поиска работы Worki запустил видеособеседования

В сервисе поиска работы и сотрудников Worki (принадлежит Mail.ru Group) появилась возможность проводить видеособеседования. Об этом говорится в сообщении компании.

Это бесплатная функция, она реализована на базе технологий видеосвязи от Mail.ru.

Для работодателей видеособеседования доступны в личном кабинете декстопной версии Worki, для соискателей – в веб-версии и в мобильных приложениях на iOS и Android.





Чтобы запланировать видеособеседование, рекрутеру нужно авторизоваться на портале Mail.ru. Соискатели смогут подключиться к видеозвонку по специальной ссылке от работодателя в чате Worki, устанавливать другие приложения не потребуется.

Изображения: Worki