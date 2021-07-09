Платформа подбора специалистов для обслуживания офисов Wowworks привлекла $3,6 млн от LVL1 и других

Цифровая платформа Wowworks для подбора обслуживающего персонала для офисов и точек продаж привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «ВКонтакте» Льва Левиева.

Ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure, сообщает газета «Ведомости». Также со ссылкой на сооснователя Wowworks Сергея Дядиченко здане пишет, что консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе, размер которой не уточняется.

Wowworks был основан в 2015 году Дядиченко и Александром Шипиловым. Сервис подбирает специалистов, которые проводят мелкий ремонт, занимаются уборкой помещений, чинят и настраивают офисное оборудование (всего 300 видов услуг). Сервис, по оценкам Дядиченко, позволяет компаниям экономить на эксплуатационных расходах до 40%.

В 2017 году стартап привлек $1 млн в ходе посевного раунда от фонда Addventure. Спустя два года Wowworks также вышла на рынок Евросоюза (Германия, Австрия, Польша и Венгрия). В первом полугодии 2021 году половина оборота компании, по ее собственным данным, пришлась на европейский рынок.

На платформе сейчас зарегистрировано около 40 тысяч исполнителей. У компании более 200 корпоративных клиентов, среди которых «Сбер», «Связной», «Л’Этуаль», DNS, Zolla, Modis, аптечные сети «Ригла» и «36,6».

Управляющий партнер Addventure Максим Медведев считает, что стартап может стать одним из крупнейших игроков на международном рынке обслуживания офисов. Этим он и объяснил решение консорциума об инвестициях в компанию. Так, сервис в дальнейшем планирует выйти на рынки Индии и Юго-Восточной Азии.

По расчетам Wowworks, сейчас российский рынок обслуживания офисов и розничных сетей оценивается в $2,5 млрд.

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Фото: Unsplash