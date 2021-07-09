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Платформа подбора специалистов для обслуживания офисов Wowworks привлекла $3,6 млн от LVL1 и других

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Заместитель главы новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Цифровая платформа Wowworks для подбора обслуживающего персонала для офисов и точек продаж привлекла $3,6 млн от компании DV Capital (создана экс-топами «Национальной медиа группы» Ольгой Паскиной и Алексеем Янчишиным) и фонда LVL1 сооснователя «ВКонтакте» Льва Левиева.

Платформа подбора специалистов для обслуживания офисов Wowworks привлекла $3,6 млн от LVL1 и других

Ведущим инвестором раунда стал фонд Addventure, сообщает газета «Ведомости». Также со ссылкой на сооснователя Wowworks Сергея Дядиченко здане пишет, что консорциум инвесторов получит миноритарную долю в сервисе, размер которой не уточняется.

Wowworks был основан в 2015 году Дядиченко и Александром Шипиловым. Сервис подбирает специалистов, которые проводят мелкий ремонт, занимаются уборкой помещений, чинят и настраивают офисное оборудование (всего 300 видов услуг). Сервис, по оценкам Дядиченко, позволяет компаниям экономить на эксплуатационных расходах до 40%.

В 2017 году стартап привлек $1 млн в ходе посевного раунда от фонда Addventure. Спустя два года Wowworks также вышла на рынок Евросоюза (Германия, Австрия, Польша и Венгрия). В первом полугодии 2021 году половина оборота компании, по ее собственным данным, пришлась на европейский рынок.

На платформе сейчас зарегистрировано около 40 тысяч исполнителей. У компании более 200 корпоративных клиентов, среди которых «Сбер», «Связной», «Л’Этуаль», DNS, Zolla, Modis, аптечные сети «Ригла» и «36,6».

Управляющий партнер Addventure Максим Медведев считает, что стартап может стать одним из крупнейших игроков на международном рынке обслуживания офисов. Этим он и объяснил решение консорциума об инвестициях в компанию. Так, сервис в дальнейшем планирует выйти на рынки Индии и Юго-Восточной Азии. 

По расчетам Wowworks, сейчас российский рынок обслуживания офисов и розничных сетей оценивается в $2,5 млрд.

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Фото: Unsplash

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