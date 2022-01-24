WP: Байден собирается запретить ввоз в Россию техники с полупроводниками из США

Администрация президента Байдена готовит в отношении России новый пакет санкций, в который собирается включить запрет на поставки в Россию полупроводников и устройств, созданных с их использованием.

Подобные ограничения способны нанести ущерб «стратегическим российским отраслям» и затронут поставки в Россию смартфонов, планшетов и бытовой техники, сообщило издание The Washington Post. Новые ограничения способны привести к росту цен на рынке электроники.

В WP отметили, что практически все устройства в мире произведены с использованием полупроводников при участии США. Таким образом, экспорт электроники и бытовой техники в Россию может быть почти полностью прекращен в случае военного конфликта на территории Украины.

Кроме того, в список запрещенных к экспорту товаров собираются включить компоненты для авиации, судоходства и IT. Эксперт издания Костас Тигкос добавил, что новые санкции способны «нанести удар по российским военным», использующим микросхемы «Эльбрус», которые разработаны в России, но производятся на Тайване на заводе TSMC.

В издании утверждают, что санкции нанесут ущерб стратегическим российским отраслям, начиная от искусственного интеллекта и квантовых вычислений до гражданской аэрокосмической отрасли.

При этом в российской госкопорации «Ростех» считают, что введение санкций в первую очередь ударит по прибыли американских экспортеров.

Ранее издание NYT сообщило о планах США ограничить в Россию экспорт микросхем, в том числе уже установленных в сматфонах, планшетах, стиральных машинах. Власти уверены, что подобный запрет может больно ударить по миллионам россиян.

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Фото на обложке: pexels.com