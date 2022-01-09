NYT: в США готовят запрет на ввоз смартфонов и ноутбуков в Россию

В Вашингтоне готовят пакет санкций против России в случае ее «вторжения» на Украину. В перечень ограничений включены запреты на ввоз электроники и бытовой техники, в которой содержатся произведенные в США детали.
Запрет на ввоз в Россию может быть распространен на смартфоны, ноутбуки, стиральные машины, телевизоры и другую технику. О новом пакете от американских чиновников узнало издание The New York Times.
Под запрет могут попасть товары от производителей из Европы, Южной Кореи и других иностранных компаний, которые используют американские чипы или ПО.
Санкции болезненно ударят по миллионам российских потребителей, ведь в России большая часть номенклатуры электроники и бытовой техники не производится.
В декабре 2021 года американские СМИ сообщили о пакете готовящихся в отношении России санкций. Как передало CNN, Белый дом может принять решение об отключении России от SWIFT.
Также в отношении России могут ввести ограничения по госдолгу. Речь о запрете работы на вторичном рынке ОФЗ.
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Фото на обложке: Unsplash
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