Новый сверхзвуковой самолет X-59 приблизит отмену запрета на полеты над сушей коммерческой сверхзвуковой авиации

NASA и Lockheed Martin официально представили свой новый бесшумный сверхзвуковой самолет X-59 длиной 99,7 футов (30,4 м) и шириной 29,5 футов (почти 9 м) с заостренным носом на треть всей длины, плоской нижней частью, двигателем сверху фюзеляжа и кабиной пилотов по центру. Благодаря этим технологическим особенностям он сможет рассеивать ударные волны и достигать скорости, в 1,4 раза превышающей скорость звука (925 миль/ч = 1488,6 км/ч), без звукового удара.

X-59 — не прототип, а полноценный экспериментальный самолет, на базе которого (и с использованием его технологий) будут создаваться новые линейки сверхзвуковых самолетов будущих поколений. А их, в свою очередь, планируется эксплуатировать в том числе в коммерческих целях.

В NASA заявляют, что с помощью X-59 будут собраны данные, которые «произведут революцию в сфере авиаперевозок, проложив путь новому поколению коммерческих самолетов, способных перемещаться быстрее скорости звука». И одним из первых шагов на этом пути должно стать снятие запрета на полеты над сушей для коммерческой сверхзвуковой авиации.

Предполагается, что после завершения развертывания команда проекта начнет подготовку к первому полету: тестирование интегрированных систем, запуск двигателей, пробную рулежку. А сам полет ожидается уже в конце года.

Команда Quesst (миссии NASA, которая направлена на взаимодействие с регулирующим органам в контексте коммерческих сверхзвуковых полетов) проведет затем несколько летных испытаний самолета на заводе Skunk Works. Позже авиалайнер протестируют в калифорнийском Центре летных исследований имени Армстронга.

Как только NASA завершит все летные испытания, самолет Lockheed Martin пролетит над несколькими выбранными городами по всей территории США, собирая информацию о звуке, который издает X-59, и о том, как его воспринимают люди.

Агентство предоставит эти данные Федеральному управлению гражданской авиации и международным регулирующим органам. И тогда, возможно, решение о запрете коммерческой сверхзвуковой авиации при полетах над сушей будет пересмотрено.

«Это крупное достижение стало возможным только благодаря напряженной работе и изобретательности NASA и всей команды X-59, — говорит заместитель администратора NASA Пэм Мелрой. — Всего за несколько коротких лет мы превратили бесшумный сверхзвуковой самолет из амбициозной концепции в реальность. X-59 поможет изменить способ наших путешествий».

В течение вот уже 50 лет США и другие страны запрещают сверхзвуковые полеты над сушей из-за звуковых ударов, пугающих население городов под крыльями самолетов. И предполагается, что X-59 изменит эту ситуацию.

«Демонстрируя возможность бесшумных коммерческих сверхзвуковых полетов над сушей, мы стремимся открыть новые коммерческие рынки для компаний и принести пользу путешественникам по всему миру», — подчеркивает заместитель администратора по исследованиям в области аэронавтики в штаб-квартире NASA в Вашингтоне Боб Пирс.

Фото на обложке: NASA