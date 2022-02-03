Новые хабы X5 Group заработали в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в феврале

Два логистических хаба 5Post, способные обрабатывать до 5000 посылок из интернет-магазинов в час, начали работу в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
Хабы действуют на базе уже существующих сортировочных центров в феврале, сообщила пресс-служба Х5 Group.
«Открытие новых хабов дает возможность сбора заказов с доставкой по всей России для региональных партнеров сервиса», — пояснили в компании.
До сих пор сбор и доставка заказов из Екатеринбурга и Санкт-Петербурга были доступны только для ближайших к сортировочным центрам регионов.
Управляющий директор 5Post Виталий Дырдасов заявил, что логистическая доступность позволит реализовать потенциал интернет-магазинов Екатеринбурга и Санкт-Петербурга и обеспечить доставку конечному потребителю по всей России в удобно расположенные пункты выдачи.
5Post - федеральный логистический сервис, который доставляет заказы из интернет-магазинов и маркетплейсов на кассы и в постаматы в магазинах торговых сетей Х5. Компания сотрудничает с AliExpress, iHerb, Joom, «Яндекс.Маркет» и другими. В 2021 году компания выдала 26,9 млн заказов.
В январе X5 Group объявила о росте выручки цифрового бизнеса в 2021 году на 140% по сравнению с 2020 годом — до 47,9 млрд рублей.
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Фото на обложке: x5
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