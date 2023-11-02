X5 Group купила магазины торговой сети «Амба» в Хабаровском крае, говорится в сообщении X5 Group. Компания продолжает экспансию на Дальнем Востоке.
Группа получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49,1 тыс. кв. м.
В помещениях торговой сети «Амба» откроются магазины «Пятерочка»: в Комсомольске-на-Амуре — 43, в Хабаровске — 14, еще 14 — в крупных районных центрах Хабаровского края.
До конца марта 2024 года все объекты реконструируют, они начнут работать в современной концепции «Пятерочки».
Современный формат магазинов у дома «Пятерочка» предполагает более эргономичные планировочные решения в торговом зале, простую навигацию и выделенные стеллажи с промо-товарами. Также в торговых залах располагаются кофе-корнеры с кофе-машиной и собственной пекарней.
Первые магазины «Пятерочка» в Хабаровском крае были открыты в марте 2023 года. Всего к концу года в регионе будет работать 100 магазинов сети.
Фото на обложке: Sergey Hramov /
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