Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

X5 Group купила магазины торговой сети «Амба» в Хабаровском крае

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

X5 Group купила магазины торговой сети «Амба» в Хабаровском крае, говорится в сообщении X5 Group. Компания продолжает экспансию на Дальнем Востоке.

X5 Group купила магазины торговой сети «Амба» в Хабаровском крае

Группа получила права долгосрочной аренды на 71 магазин, общая торговая площадь которых составляет 49,1 тыс. кв. м.

В помещениях торговой сети «Амба» откроются магазины «Пятерочка»: в Комсомольске-на-Амуре — 43, в Хабаровске — 14, еще 14 — в крупных районных центрах Хабаровского края.

До конца марта 2024 года все объекты реконструируют, они начнут работать в современной концепции «Пятерочки».

Современный формат магазинов у дома «Пятерочка» предполагает более эргономичные планировочные решения в торговом зале, простую навигацию и выделенные стеллажи с промо-товарами. Также в торговых залах располагаются кофе-корнеры с кофе-машиной и собственной пекарней.

Первые магазины «Пятерочка» в Хабаровском крае были открыты в марте 2023 года. Всего к концу года в регионе будет работать 100 магазинов сети.

Фото на обложке: Sergey Hramov / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 X5 Group запустила программу оплачиваемых стажировок для студентов и выпускников вузов
  2. 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  3. 3 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
  4. 4 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
  5. 5 «За деньги — да»: зачем бизнесу переезжать внутри России
Карта растительных продуктов России
Все российские производители растительных альтернатив продуктам животного происхождения
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

03 ноября 2023

Лига Приключений – кейс-чемпионат в Москве

03 ноября 2023

Лидеры цифровой трансформации

06 ноября 2023

Всероссийский хакатон по биометрии

Все ВОЗМОЖНОСТИ