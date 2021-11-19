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Х5 Group начала выпуск банковских карт для оплаты покупок и перевода денег под брендом «Х5 Банк»

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

X5 Group в пилотном режиме запустила первый финансовый сервис под брендом «X5 Банк», сообщила пресс-служба группы. Им станут банковские карты для оплаты в магазинах, перевода денег, получения рублевого возврата за покупки, которые также включают в себя функционал карты лояльности торговых сетей «Пятёрочка» и «Перекрёсток».

Х5 Group начала выпуск банковских карт для оплаты покупок и перевода денег под брендом «Х5 Банк»

Цифровая «X5 Карта» доступна пользователям мобильного приложения торговой сети «Перекрёсток» в 101 городах. Ожидается, что в течение месяца оформить такую карту смогут покупатели «Пятёрочки» еще в 13 городах. Для получения карты нового типа нужно в приложении одной из сетей обновить свою текущую карту лояльности до банковской.

В приложениях также можно заказать пластиковую карту и доставить ее курьером. Планируется, что в течение месяца появятся стойки «Х5 Банка» в 30 магазинах «Пятёрочка» в Москве, где также будет предоставлена возможность оформить карту.

Пополнить счет «X5 Карты» можно в приложениях сетей и через мобильное приложение «Альфа-Банка» без комиссий, а также через банкоматы любого банка РФ и Систему Быстрых Платежей (СБП). Пользователи «X5 Карты» смогут получать возврат за совершение покупок до 2% от суммы потраченных средств, а также процент на остаток до 8% годовых. 

Проект «X5 Банк» будет реализовываться самостоятельной компанией, в состав учредителей которой входят X5 Group и «Альфа-Банк». О создании совместно предприяти (СП) ООО «X5 Финансовые Решения» стало известно 15 ноября 2021 года. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, X5 Group и «Альфа-банк» владеют долями по 49,99% в СП, еще 0,2% принадлежат «Альфа Инвестициям».

Выпуск и обслуживание «Х5 Карты» бесплатны. По мере развития продуктовой линейки «Х5 Банк» планирует запускать другие платежные сервисы под своим брендом.

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Фото на обложке: Evgenii Emelianov / Shutterstock

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