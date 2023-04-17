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Владелец «Пятерочки» купит магазины «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

X5 Group — владелец торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» — приобретет региональные магазины «Покупочка», «ПокупАлко» и супермаркеты «Га-Га».

Владелец «Пятерочки» купит магазины «Покупочка», «ПокупАлко» и «Га-Га»

X5 Group купит 100% компании «Тамерлан», которая управляет вышеназванными региональными сетями.

«Покупочка» и «ПокупАлко» — сети дискаунтеров, которые находятся в Южном федеральном округе России и в Ставропольском крае. В «ПокупАлко» представлен расширенный ассортимент алкогольной продукции, «Га-Га» — сеть супермаркетов.

Федеральная антимонопольная служба РФ уже одобрила ходатайство.

В периметр сделки входит 295 магазинов совокупной торговой площадью 124,2 тыс. кв. метров, большая часть из которых работает в Волгоградской области.

X5 также получит права аренды в отношении распределительного центра в Волгоградской области общей площадью 30 тыс. кв. метров. 

За счет покупки «Тамерлана» X5 Group планирует расширить свое присутствие на юге России и занять лидирующую позицию в этом регионе.

Фото на обложке: Unsplash

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