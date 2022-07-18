X5 выделила онлайн-бизнесы в отдельную структуру

X5 Group завершила выделение онлайн-бизнесов в отдельную структуру X5 Digital. О таких планах продуктовая розничная компания объявила год назад.

Бизнес-единица X5 Digital будет управлять технологической платформой экспресс-доставки, инфраструктурой небольших дарксторов, которые обеспечивают доставку в течение 40 минут ассортимента «Пятерочки» и «Перекрестка», а также инфраструктурой больших дарксторов с расширенным ассортиментом под брендом Vprok.ru, говорится в сообщении компании.

Объединенную структуру e-grocery Х5 возглавит Лариса Романовская.

«Выделяя онлайн-подразделения в объединенную структуру, мы обсуждали различные сценарии развития онлайн-бизнесов Х5 как самостоятельно, так и с привлечением партнеров, активно растущих в смежных направлениях электронной коммерции. В том числе анализировалась возможность монетизации через частичную продажу и создание дополнительной акционерной стоимости. В итоге принято решение о сохранении X5 Digital в структуре X5», — сообщил директор по стратегии и развитию бизнеса X5 Group Владимир Салахутдинов.

По его словам, в ближайшее время группа планирует начать работу с внешними каналами продаж, в том числе подключить агрегаторы доставки.

Для клиентов онлайн-гипермаркета и экспресс-доставки система оформления и получения заказов не изменится. Мобильные приложения торговых сетей и сайт Vprok.ru продолжат работать в обычном режиме.

Совокупный GMV (общий объем оборота товаров) «Vprok.ru Перекресток» и сервисов экспресс-доставки во 2 квартале 2022 года составил 15,9 млрд рублей, что на 34,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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