X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

X5 Retail Group рассчитывает открыть до конца 2021 года 45 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

«Тот концепт, который мы пилотируем и планируем запускать, — это хард-дискаунтер «Чижик». На сегодняшний момент мы запустили 10 пилотных магазинов, до конца года откроем 45», — сказал он.

О планах по запуску дискаунтеров под названием «Чижик» сообщалось в октябре прошлого года. Как отмечалось, преимущественно магазины будут предлагать продукты питания, а также некоторые товары повседневного спроса по низким ценам или «ниже среднего». Около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!