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X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

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Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Алена Шаповалова

Крупный российский ритейлер X5 Retail Group открыл 10 магазинов сети дискаунтеров и планирует запуск новых торговых точек.

X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

 X5 Retail Group рассчитывает открыть до конца 2021 года 45 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.

«Тот концепт, который мы пилотируем и планируем запускать, — это хард-дискаунтер «Чижик». На сегодняшний момент мы запустили 10 пилотных магазинов, до конца года откроем 45», — сказал он.

О планах по запуску дискаунтеров под названием «Чижик» сообщалось в октябре прошлого года. Как отмечалось, преимущественно магазины будут предлагать продукты питания, а также некоторые товары повседневного спроса по низким ценам или «ниже среднего». Около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки.

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Фото: Pili Greem / Shutterstock

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