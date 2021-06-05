X5 откроет до конца года 45 «жестких дискаунтеров»

Крупный российский ритейлер X5 Retail Group открыл 10 магазинов сети дискаунтеров и планирует запуск новых торговых точек.
X5 Retail Group рассчитывает открыть до конца 2021 года 45 «жестких дискаунтеров» «Чижик». Об этом сообщил главный исполнительный директор компании Игорь Шехтерман в интервью телеканалу РБК на Петербургском международном экономическом форуме.
«Тот концепт, который мы пилотируем и планируем запускать, — это хард-дискаунтер «Чижик». На сегодняшний момент мы запустили 10 пилотных магазинов, до конца года откроем 45», — сказал он.
О планах по запуску дискаунтеров под названием «Чижик» сообщалось в октябре прошлого года. Как отмечалось, преимущественно магазины будут предлагать продукты питания, а также некоторые товары повседневного спроса по низким ценам или «ниже среднего». Около 60% ассортимента будет приходиться на собственные торговые марки.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Pili Greem /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Акционеры «Лукойла» создали фонд для инвестиций в перспективные проекты
- 2 Как изменились стратегия и операционная деятельность венчурных фондов на фоне пандемии
- 3 Силуанов оценил решение Moody's по рейтингу России
- 4 В России запустят пилотный проект по онлайн-продаже рецептурных лекарств
- 5 Бартер и инкубаторы: как российскому бизнесу работать с иностранными блогерами