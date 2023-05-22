X5 Group внедрит оплату товаров электронными сертификатами

X5 Group начнет принимать оплату в своих сетях супермаркетов электронными сертификатами, говорится в сообщении на сайте группы.

Благодаря электронному сертификату россияне, которым положены льготы, смогут оплачивать товары в магазинах группы.

«Теперь, претендуя на льготы, граждане вместо готового набора продуктов или денежной выплаты на продовольствие будут получать от государства электронный сертификат, привязанный к карте платежной системы «Мир», — отмечается в сообщении.

Сертификат позволит выбирать из всего ассортимента «Перекрёстков» и «Пятерочек», а остаток доступных средств можно будет проверить на «Госуслугах».

Первым регионом, где будут доступны электронные сертификаты, стал Ямало-Ненецкий автономный округ. До конца года X5 расширит возможности нового инструмента. Планируется предоставить возможность расплачиваться таким сертификатом в кассах самообслуживания.

Сейчас группа ведет переговоры еще с рядом российских регионов о внедрении этой системы.

Ранее X5 Group объявила о закрытии сети «Карусель», завершив работу последнего супермаркета под этим брендом.

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