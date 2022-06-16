X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, который ранее заявил о прекращении работы в России, о покупке супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении X5 Group.

X5 Group выкупит супермаркеты ушедшей из РФ Prisma и превратит их в «Перекрестки»