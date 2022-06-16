X5 Group выкупит супермаркеты ушедшей из РФ Prisma и превратит их в «Перекрестки»

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, который ранее заявил о прекращении работы в России, о покупке супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении X5 Group.
ФАС, как сообщается, одобрила сделку 15 июня. Ее сумма не раскрывается.
В сделку войдут 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, их работу обещают возобновить до середины июля. Почти все магазины будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток».
Одно из условий сделки — сохранение рабочих мест персонала Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.
Фото на обложке: Unsplash
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