Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

X5 Group выкупит супермаркеты ушедшей из РФ Prisma и превратит их в «Перекрестки»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

X5 Group (управляет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») договорилась с финским холдингом SOK Retail Int. OY, который ранее заявил о прекращении работы в России, о покупке супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении X5 Group.

X5 Group выкупит супермаркеты ушедшей из РФ Prisma и превратит их в «Перекрестки»

ФАС, как сообщается, одобрила сделку 15 июня. Ее сумма не раскрывается.

В сделку войдут 15 супермаркетов Prisma в Санкт-Петербурге, их работу обещают возобновить до середины июля. Почти все магазины будут интегрированы в торговую сеть «Перекресток».

Одно из условий сделки — сохранение рабочих мест персонала Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  2. 2 Как прогнозируют спрос в X5 Retail Group?
  3. 3 Анастасия Григорьева (X5 Retail Group) и Александр Аникин (Kinian) – о клиентской аналитике на Big Data Conference
  4. 4 «Связной» запустил сервис аренды смартфонов, телевизоров и другой техники
  5. 5 На российский бизнес IKEA нашелся потенциальный покупатель
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

16 июня 2022

«Точка опоры»

18 июня 2022

Конкурс лучших молодежных проектов в сфере креативных индустрий

19 июня 2022

«Создавай.Таврида»

Все ВОЗМОЖНОСТИ