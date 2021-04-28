«Около McDonald’s»: X5 ведет переговоры с сетью ресторанов о подключении к своему сервису доставки

Продуктовый ритейлер X5 Retail Group намерен в ближайшее время подключить крупнейшую сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s к своему сервису доставки «Около» и в перспективе сделать его аналогом Delivery Club и Яндекс.Еды.
«В ближайшее время, я надеюсь, будет подключен McDonald`s, ключевой игрок», – цитирует Интерфакс начальника управления по связям с инвесторами X5 Андрея Васина.
В апреле RB.ru рассказывали о подключении к сервису «Около» нескольких ресторанов Москвы: «Нияма», «Ваби-Саби», «Menza» и «Много лосося», а также «Город-Сад». Кроме этого «Около» доставляет товары из магазинов сети X5: «Пятерочки» и «Перекрестка». Сервис работает с ноября 2020 года.
X5 Retail Group увеличил выручку на 14,1% по итогам 2020 года. Сеть насчитывает почти 18 тысяч магазинов в стране, 16 709 из которых – «Пятерочка», 933 – «Перекресток».
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Фото на обложке: dostavka.okolo.app
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