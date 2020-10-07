Владелец «Пятерочки» запустил программу предпринимательства для сотрудников

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников, которые готовы создавать и масштабировать инновационные проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе X5.

Программа рассчитана на 14 недель, в ней могут принять участие сотрудники торговых сетей и Х5. За время работы акселератора X5 Idea Challenge участники проработают свои идеи и объединятся в проектные группы.

По итогам лучшие команды получат выделенный бюджет на разработку продукта, поддержку бизнес-экспертов и компании. Участники представят свои проекты топ-менеджерам X5 Retail Group и смогут запустить в компании собственный проект.

В программе примут участие до 50 команд, идеи которых выберут внутренние бизнес-заказчики — функциональные подразделения X5 и торговых сетей.

Все участники пройдут онлайн-курс ускоренного развития проектов: узнают, как оценить бизнес-идею, собрать проектную группу, определить, какой продукт нужен целевой аудитории, и как рассчитать объем потенциального рынка. Кроме того, научатся работать по методологии HADI-циклов, проверять гипотезы.

Фокус X5 Idea Challenge — технологичные проекты, разработанные самими сотрудниками, которые позволят уменьшить операционные расходы и увеличить выручку компании.

Приоритетные направления программы:

операции в магазине,

логистика,

бэк-офис,

HR,

IT,

маркетинг,

мерчандайзинг,

онлайн-магазин,

доставка,

анти-COVID решения.

Партнером программы выступает Фонд развития интернет-инициатив.

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