Владелец «Пятерочки» запустил программу предпринимательства для сотрудников
X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников, которые готовы создавать и масштабировать инновационные проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе X5.
Программа рассчитана на 14 недель, в ней могут принять участие сотрудники торговых сетей и Х5. За время работы акселератора X5 Idea Challenge участники проработают свои идеи и объединятся в проектные группы.
По итогам лучшие команды получат выделенный бюджет на разработку продукта, поддержку бизнес-экспертов и компании. Участники представят свои проекты топ-менеджерам X5 Retail Group и смогут запустить в компании собственный проект.
В программе примут участие до 50 команд, идеи которых выберут внутренние бизнес-заказчики — функциональные подразделения X5 и торговых сетей.
Все участники пройдут онлайн-курс ускоренного развития проектов: узнают, как оценить бизнес-идею, собрать проектную группу, определить, какой продукт нужен целевой аудитории, и как рассчитать объем потенциального рынка. Кроме того, научатся работать по методологии HADI-циклов, проверять гипотезы.
Фокус X5 Idea Challenge — технологичные проекты, разработанные самими сотрудниками, которые позволят уменьшить операционные расходы и увеличить выручку компании.
Приоритетные направления программы:
- операции в магазине,
- логистика,
- бэк-офис,
- HR,
- IT,
- маркетинг,
- мерчандайзинг,
- онлайн-магазин,
- доставка,
- анти-COVID решения.
Партнером программы выступает Фонд развития интернет-инициатив.
Фото: Unsplash
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