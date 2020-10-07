Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Владелец «Пятерочки» запустил программу предпринимательства для сотрудников

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», запустила программу внутреннего предпринимательства для сотрудников, которые готовы создавать и масштабировать инновационные проекты. Об этом сообщается в пресс-релизе X5.

Владелец «Пятерочки» запустил программу предпринимательства для сотрудников

Программа рассчитана на 14 недель, в ней могут принять участие сотрудники торговых сетей и Х5. За время работы акселератора X5 Idea Challenge участники проработают свои идеи и объединятся в проектные группы.

По итогам лучшие команды получат выделенный бюджет на разработку продукта, поддержку бизнес-экспертов и компании. Участники представят свои проекты топ-менеджерам X5 Retail Group и смогут запустить в компании собственный проект.

В программе примут участие до 50 команд, идеи которых выберут внутренние бизнес-заказчики — функциональные подразделения X5 и торговых сетей.

Все участники пройдут онлайн-курс ускоренного развития проектов: узнают, как оценить бизнес-идею, собрать проектную группу, определить, какой продукт нужен целевой аудитории, и как рассчитать объем потенциального рынка. Кроме того, научатся работать по методологии HADI-циклов, проверять гипотезы.

Фокус X5 Idea Challenge — технологичные проекты, разработанные самими сотрудниками, которые позволят уменьшить операционные расходы и увеличить выручку компании.

Приоритетные направления программы:

  • операции в магазине,
  • логистика,
  • бэк-офис,
  • HR,
  • IT,
  • маркетинг,
  • мерчандайзинг,
  • онлайн-магазин,
  • доставка,
  • анти-COVID решения.

Партнером программы выступает Фонд развития интернет-инициатив.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 октября 2020

Стартап экспедиция Б8

07 октября 2020

Стартап кафе: HR Tech

07 октября 2020

CODENROCK DESIGN WEEKEND

Все ВОЗМОЖНОСТИ

RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма