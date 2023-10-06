X5 Group начнет тестировать магазины малых форматов «Около»

X5 Group решила начать тестировать работу магазинов малых форматов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора по стратегии и развитию бизнеса компании Владимира Салахутдинова. Такие торговые точки заработают под вывеской «Около».

По словам топ-менеджера, это будут точки площадью от 90 до 150 кв. м.

«Мы, конечно же, заинтересованы в том, чтобы найти модель работы с этим сегментом. У нас есть небольшое подразделение X5 для бизнеса, где мы будем тестировать модель франшизы для маленьких магазинов», — отметил Салахутдинов.

Он добавил, что старт пилотного проекта намечен на ближайшие месяцы. Данный сегмент оценивается в 1,5-2 трлн рублей.

В начале года X5 рассказала о планах активнее развивать свою сеть дискаунтеров «Чижик».

Фото на обложке: Drazen Zigic / Shutterstock