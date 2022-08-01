Магазины «Пятерочка» и «Перекресток» появились в «СберМаркете» и Delivery Club

X5 Group, владелец продовольственных сетей «Пятерочка» и «Перекресток», начала сотрудничать с сервисами доставки продуктов и готовой еды — «СберМаркетом» и Delivery Club. Теперь заказать продукты из торговых сетей можно и через агрегаторы, говорится в сообщении X5.
С 1 августа заказы из «Пятерочки» и «Перекрестка» доступны для жителей Москвы и Санкт-Петербурга. Магазины подключают поэтапно: на время пилота доставка будет доступна из нескольких десятков магазинов, после интеграции IT-систем охват вырастет до нескольких тысяч.
После этого географию доставки расширят на Московскую и Ленинградскую области, а с сентября и на другие регионы.
Цены и ассортимент в агрегаторах идентичны условиям доставки из приложений торговых сетей. Стоимость, время доставки и минимальную сумму заказа каждый сервис определяет самостоятельно.
Все дополнительные акции и возможность накопить и списать баллы по программе лояльности X5 доступны клиентам только в приложениях торговых сетей.
Фото на обложке: Unsplash
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