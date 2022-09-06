Владелец «Пятерочек» и «Перекрестков» выйдет на рынок Дальнего Востока

Ритейлер X5 Group, который владеет торговыми сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», собирается направить до 10 млрд рублей на развитие магазинов и распределительных центров на Дальнем Востоке.
«X5 Group заключила соглашение о сотрудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), предполагающее начало операционной деятельности компании в Дальневосточном федеральном округе», — говорится в сообщении компании.
Участники проекта определят потребность в инфраструктуре (электроэнергии и земельных участках для распределительных центров) и логистике (подъездных путях железных дорог и автотранспорта).
КРДВ поможет подобрать земельные участки для строительства логистической инфраструктуры, а также получить статус резидента территории опережающего развития (это откроет доступ к льготным административным и налоговым условиям).
Развитие этого проекта, как сообщается, позволит удешевить стоимость продуктов в магазинах на Дальнем Востоке, а также откроет местным аграриям доступ к новым каналам сбыта продукции.
Сейчас у X5 Group есть магазины в семи из восьми федеральных округов, то есть во всех, кроме Дальневосточного. Всего компания владеет более 19 тыс. магазинов.
Фото на обложке: Unsplash
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