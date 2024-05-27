xAI Илона Маска закрыла раунд B на $6 млрд

Стартап xAI Илона Маска привлек $6 млрд инвестиций в раунде B от Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Valor Equity Partners, Kingdom Holding и других инвесторов. Об этом сообщается в блоге компании.

Полученные средства будут использованы для вывода на рынок новых продуктов, создания инфраструктуры и ускорения исследований и разработок будущих технологий.

Илон Маск в X сообщил, что до сделки (pre-money valuation) xAI оценивалась в $18 млрд.

О планах xAI закрыть раунд на $6 млрд при оценке в $20 млрд в январе сообщила FT со ссылкой на источники. В мае газета уточнила, что стартап приблизился к закрытию сделки.

Официальный запуск xAI состоялся в июле 2023 года. В ноябре компания представила нейросеть Grok для генерации текстов по запросу. Разработчики отмечали, что бот может отвечать на «острые» вопросы, которые большинство ИИ-систем блокирует.

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