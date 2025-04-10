xAI открыла доступ к чат-боту Grok 3 через API

Стоимость Grok 3 составляет $3 за 1 млн токенов (примерно 750 тыс. слов) и $15 за 1 млн токенов, генерируемых при ответе (около 254 и 1,2 тыс. рублей соответственно). В свою очередь, Grok 3 Mini стоит $0,3 и $0,5 за 1 млн входящих и исходящих токенов (около 25 и 42 рублей).

У обоих ИИ-моделей есть более быстрые версии, но они дороже — улучшенная Grok 3 обойдется в $5 и $25 (424 и 2,1 тыс. рублей) за 1 млн входящих и исходящих токенов, а Grok 3 Mini — в $0,6 и $4 (50 и 339 рублей).

В середине марта 2025 года xAI добавила в API модель генерации изображений grok-2-image-1212. Она может создавать до 10 картинок в рамках одного запроса в формате JPG по цене в $0,07 за единицу. В компании при этом отмечали, что API пока не поддерживает настройки качества, размера или стиля изображений, а запросы «могут быть скорректированы моделью».

TechCrunch писал, что запуск генерации изображений в API может говорить о том, что xAI ищет новые источники дохода, так как компания наращивает темпы обучения и разработки флагманских моделей вроде Grok 3.

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