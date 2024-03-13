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На бывшем заводе Nissan в Петербурге представили внедорожник Xcite X-Cross7

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

«Автозавод Санкт-Петербург» (бывшее предприятие Nissan) представил первую модель машины Xcite X-Cross7 — это отечественный вариант китайского Chery Tiggo 7 Pro. Цену автомобиля объявят в апреле, когда начнутся продажи.

На бывшем заводе Nissan в Петербурге представили внедорожник Xcite X-Cross7

О том, что предприятие запустило производство машин под собственным брендом Xcite, стало известно еще в январе. Тогда сообщалось, что согласно среднесрочному плану развития завода, на предприятии будут производить ряд моделей в тесном сотрудничестве с зарубежными партнерами.

Как пишет агентство ТАСС, X-Cross7 оснащен двигателем мощностью 147 л.с., крутящий момент составляет 210 Нм. Согласно данным производителя, X-Cross7 — это среднеразмерный кроссовер. Машина разгоняется до 100 км/ч за 9,8 секунд, максимальная скорость составляет 186 км/ч.

Продажи запустят в апреле этого года, тогда же производитель объявит стоимость.

«Автозавод Санкт-Петербург» — дочернее предприятие «Автоваза». До марта 2022 года на производственной площадке выпускали машины Nissan. Осенью 2022 года предприятие перешло в собственность ФГУП «НАМИ».

Фото на обложке: Telegram_канал «Автопрокат»

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