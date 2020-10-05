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Xiaomi запустит продажи «умных» ретро-часов Amazfit в России

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Подразделение Xiaomi Huami, которое занимается разработкой носимой электроники, представило в России смарт-часы Amazfit Neo. Часы выполнены в стиле цифровых часов 1990-х годов. Стоимость новинки составляет 2990 рублей. Об этом сообщает портал iXBT со ссылкой на заявление компании.

Xiaomi запустит продажи «умных» ретро-часов Amazfit в России

Часы имеют прозрачный пластиковый корпус, прямоугольный экран со скошенными углами и четыре функциональные кнопки по бокам. Они выполнены в трех цветах: черном, зеленом и красном.

Amazfit

Часы оснащены:

  • оптическим датчиком BioTracker PPG, способным контролировать сердечный ритм;
  • системой оценки состояния здоровья PAI;
  • функцией отслеживания фазы сна;
  • спортивными режимами.

В Amazfit Neo использован монохромный 1,2-дюймовый STN-дисплей, который, по заявлению компании, позволяет видеть информацию на экране даже под прямыми солнечными лучами.

Также Amazfit Neo можно связать со смартфоном, чтобы на часах видеть уведомления смартфона о сообщениях, письмах электронной почты и входящих звонках. Кроме того, часы получили функцию поиска телефона. Работа возможна со смартфонами на ОС Android 5.0 либо iOS 10.0 и выше. Поддерживается Bluetooth 5.0 BLE. 

Отмечается, что время автономной работы составляет 28 дней при обычном использовании и 37 дней при активации режима энергосбережения. 

Amazfit Neo появятся в продаже в официальном российском магазине Amazfit на Tmall после 8 октября 2020 года.

Фото: iXBT

 

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