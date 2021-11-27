Xiaomi построит в Пекине завод по производству электрокаров

Агентство экономического развития Пекина сообщило о том, что китайский техногигант Xiaomi собирается построить в Пекине завод, который будет производить по 300 тысяч электромобилей ежегодно.

Сообщение китайских властей передает Reuters. Завод будет построен в два этапа, будет создана штаб-квартира автомобильного подразделения компании Xiaomi EV, также появятся офисы продаж и исследований в Зоне экономического и технологического развития Пекина.

Ожидается, что предприятие выйдет на массовое производство к 2024 году — эту же цель в октябре объявил генеральный директор компании Лэй Цзюнь.

В марте Xiaomi заявила, что собирается инвестировать $10 млрд в производство электрических автомобилей. Соответствующее подразделение было зарегистрировано в августе этого года.