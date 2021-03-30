Xiaomi раскрыла план по выпуску электромобилей под своим брендом

Xiaomi официально подтвердила информацию о запуске производства электромобилей. Компания намерена вложить $10 млрд в развитие нового продукта. Инвестиции расcчитаны на 10 лет. В тоже время источники Bloomberg сообщают, что Xiaomi передаст сборку автомобилей на аутсорсинг.

Новое подразделение Xiaomi, которое будет заниматься производством электромобилей, возглавит гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь, говорится в официальном заявлении компании.

В развитие нового направления Xiaomi готова вложить $10 млрд, инвестиции расчитаны на 10 лет. При этом источники Bloomberg уточняют, что сборку электромобилей, как и ранее производство смартфонов, передадут на аутсорсинг.

Ранее RB.ru писал со ссылкой на Reuters, что Xiaomi будет производить электромобили на заводе китайской Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. По сведениям источников издания, компании объявят о партнерстве в начале апреля.

Уточнялось, что первый электромобиль Xiaomi может выйти с конвейера в 2023 году. Xiaomi и Great Wall отказались от комментариев Reuters.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: mayichao/Depositphotos