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Xiaomi раскрыла план по выпуску электромобилей под своим брендом

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Анна Тимофеева
Анна Тимофеева

Редактор

Анна Тимофеева

Xiaomi официально подтвердила информацию о запуске производства электромобилей. Компания намерена вложить $10 млрд в развитие нового продукта. Инвестиции расcчитаны на 10 лет. В тоже время источники Bloomberg сообщают, что Xiaomi передаст сборку автомобилей на аутсорсинг.

Xiaomi раскрыла план по выпуску электромобилей под своим брендом

Новое подразделение Xiaomi, которое будет заниматься производством электромобилей, возглавит гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь, говорится в официальном заявлении компании.

В развитие нового направления Xiaomi готова вложить $10 млрд, инвестиции расчитаны на 10 лет. При этом источники Bloomberg уточняют, что сборку электромобилей, как и ранее производство смартфонов, передадут на аутсорсинг.

Ранее RB.ru писал со ссылкой на Reuters, что Xiaomi будет производить электромобили на заводе китайской Great Wall, но позже в Great Wall эту информацию опровергли. По сведениям источников издания, компании объявят о партнерстве в начале апреля.

Уточнялось, что первый электромобиль Xiaomi может выйти с конвейера в 2023 году. Xiaomi и Great Wall отказались от комментариев Reuters.

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Фото: mayichao/Depositphotos

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