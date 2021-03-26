Xiaomi собирается производить электромобили на заводе Great Wall

Производитель смартфонов Xiaomi ведет переговоры об использовании одного из заводов Great Wall в Китае для производства электромобилей под собственным брендом, сообщило агентство Reuters.

По сведениям источников издания, компании объявят о партнерстве в начале следующей недели. Great Wall будет содействовать ускорению проекта, предоставив инженерную поддержку Xiaomi.

«Xiaomi хочет найти зрелого производителя автомобилей, который предоставит модельную инфраструктуру, обеспечивающую собственные преимущества в области мобильных интернет-технологий», — приводится мнение эксперта, старшего аналитика LMC Automotive Алана Канга.

На фоне новости акции Great Wall на Гонконгской бирже выросли более чем на 15%. Компания является крупнейшим производителем пикапов в Китае, недавно наладила выпуск электрических и интеллектуальных транспортных средств под собственным брендом. Еще компания возводит в Китае завод электромобилей совместно с немецкой BMW AG.

Уточняется, что первый электромобиль Xiaomi может выйти с конвейера в 2023 году. Xiaomi и Great Wall отказались от комментариев Reuters.

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