Xiaomi представила свой первый автомобиль — продажи начнутся в феврале 2024 года

Xiaomi представила свой первый автомобиль. Завод в Пекине уже приступил к мелкосерийному производству, электрокары собирает BAIC, а не Xiaomi – в рамках контракта. Продажи начнутся в феврале 2024 года по цене 3,7 млн рублей (300 тыс. юаней).
Xiaomi представила электромобиль Xiaomi SU7. Это первый автомобиль в линейке бренда, сообщил Bloomberg.
Электромобиль будет представлен в комплектациях с двумя силовыми установками: заднеприводной с двигателем на 300 л. с. и полноприводной с двигателем на 673 л. с. Максимальная скорость автомобиля составит 265 км/ч.
Машины производятся на заводе в Пекине компанией Beijing Automotive Industry Holding по контракту с Xiaomi. Мелкосерийное производство уже началось, к серийному компания приступит в декабре.
Продажи Xiaomi SU7 начнутся в феврале 2024 года. Электромобиль будет стоить от 300 тыс. юаней (3,7 млн рублей).
Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь анонсировал выпуск новой операционной системы, на которой будут работать в том числе автомобили бренда.
Фото: Bloomberg
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