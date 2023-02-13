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ФАС попросили проверить рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров обратилась в ФАС с предложением проверить рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi.

ФАС попросили проверить рекламу в приложениях смартфонов Xiaomi

Жалобу антимонопольная служба получила, ее рассмотрят в установленном порядке, сообщили в ведомстве «Известиям».

В обращении ассоциация просит направить Xiaomi обращение о недопущении показа рекламы, нарушающей действующее законодательство, и, если такая практика продолжится, заблокировать интернет-ресурсы и приложения (рекламную сеть Xiaomi Ads), с помощью которых распространяется этот контент.

Эксперты сомневаются в блокировке сервисов компании: при неблагоприятном развитии событий Xiaomi, вероятнее всего, получит штраф. А вот рекламодателям, размещающим подобные фейки и мошеннические объявления, может грозить уголовное преследование, предупредили они.

В январе Xiaomi и Honor открыли вакансии для сотрудников в свои российские офисы. Обе компании частично свернули работу в стране после начала спецоперации, Honor прекратила поставки.

Участники рынка полагают, что компании намерены восстановить маркетинговую активность и полноценное присутствие в России.

Фото на обложке: Framesira / Shutterstock

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