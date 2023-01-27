Две крупные китайские компании начали искать сотрудников в российские офисы

Xiaomi и Honor открыли вакансии для сотрудников в свои российские офисы. Обе компании частично свернули работу в стране после начала спецоперации, Honor прекратила поставки.

На ресурсах рекрутинговых агентств появились вакансии китайских компаний Xiaomi и Honor, обратили внимание «Известия». Все предложения о работе датированы 30 декабря 2022 года и позже.

Xiaomi и Honor ищут сотрудников в российские офисы на позиции в логистике, закупке рекламы в СМИ и у блогеров. Участники рынка полагают, что компании намерены восстановить маркетинговую активность и полноценное присутствие в России.

Honor – дочерняя компания Huawei – приостановила прямые поставки смартфонов в Россию в июне 2022 года. Xiaomi поставки не прекращала.

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