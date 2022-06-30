Китайский производитель смартфонов Honor приостановил поставки в Россию. Компания не публиковала официальных сообщений об уходе с рынка, но поставки прекратились еще в марте.
Часть участников рынка связывает это с риском попасть под санкции, другие — с логистическими сложностями, так как поставки в Россию значительно подорожали, узнали «Ведомости».
Сейчас Honor ищет партнеров в Армении, Грузии и Узбекистане. Компания планирует через эти страны ввозить в Россию технику по параллельному импорту.
В марте также резко сократили поставки Huawei и Xiaomi из-за падения курса рубля на фоне санкций. Тогда на китайские бренды приходилось 60% российского рынка смартфонов, но обвал рубля вынудил производителей пересматривать стоимость гаджетов.
Из-за санкций западных стран, введенных в отношении России за спецоперацию на Украине, российский рынок покинули многие технологические компании. В частности, об остановке продаж продукции в РФ сообщили американская Apple и южнокорейская Samsung.
А российские сервисные центры стали разбирать новую и подержанную технику из-за нехватки компонентов для ремонта гаджетов. Время починки сейчас может занимать более пяти дней.
Фото на обложке: N.Z.Photography /
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