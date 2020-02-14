Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединятся, чтобы конкурировать с Google Play

Китайские IT-компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo собираются объединиться в альянс Global Developer Service Alliance (GDSA). Эксперты говорят, что это делается для создания конкурента Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как сообщается, компании хотят создать международную платформу, которая позволила бы разработчикам загружать приложения на несколько площадок одновременно. Прототип сайта будет работать в девяти пилотных регионах, включая Россию, Индию и Индонезию.



Планировалось, что альянс начнет работу уже в марте, но из-за вспышки коронавируса запуск проекта был отложен.

Аналитик консалтинговой компании IDC Уилл Вонг пояснил изданию, что китайские производители хотят увеличить свою долю на рынке программного обеспечения из-за того, что количество продаж уменьшается.



При этом по данным IDC, на конец 2019 года на все четыре компании альянса Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo пришлось 40,1% мировых поставок мобильных телефонов.

Напомним, что в мае 2019 года из-за торговой войны в Китае власти США внесли Huawei в черный список. Американским компаниям больше нельзя вести бизнес с Huawei без разрешения властей. На этом фоне Google объявил, что прекратит поддержку Android на новых устройствах китайской компании.

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