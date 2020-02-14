Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединятся, чтобы конкурировать с Google Play

Новости
Анна Бородкина
Анна Бородкина

Новостной редактор

Анна Бородкина

Китайские IT-компании Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo собираются объединиться в альянс Global Developer Service Alliance (GDSA). Эксперты говорят, что это делается для создания конкурента Google. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Xiaomi, Huawei, Oppo и Vivo объединятся, чтобы конкурировать с Google Play

Как сообщается, компании хотят создать международную платформу, которая позволила бы разработчикам загружать приложения на несколько площадок одновременно. Прототип сайта будет работать в девяти пилотных регионах, включая Россию, Индию и Индонезию.

Планировалось, что альянс начнет работу уже в марте, но из-за вспышки коронавируса запуск проекта был отложен.

Аналитик консалтинговой компании IDC Уилл Вонг пояснил изданию, что китайские производители хотят увеличить свою долю на рынке программного обеспечения из-за того, что количество продаж уменьшается.

При этом по данным IDC, на конец 2019 года на все четыре компании альянса Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo пришлось 40,1% мировых поставок мобильных телефонов.

Напомним, что в мае 2019 года из-за торговой войны в Китае власти США внесли Huawei в черный список. Американским компаниям больше нельзя вести бизнес с Huawei без разрешения властей. На этом фоне Google объявил, что прекратит поддержку Android на новых устройствах китайской компании.

Фото: Jan Maly / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

12 февраля 2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

14 февраля 2020

PhotoHack TikTok

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

12.02.2020

Growth Hacking

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

7 — 8 февраля 2020

Customer Development

10 февраля — 20 мая 2020

Тинькофф Финтех

11 — 14 февраля 2020

Маркетинговая стратегия

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ