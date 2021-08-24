Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Xiaomi решила отказаться от бренда Mi

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Xiaomi постепенно откажется от товарного знака Mi. Продукты будут носить название компании — Xiaomi.

Xiaomi решила отказаться от бренда Mi

«Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi», — сообщил The Verge представитель компании. Это изменение, по его словам, «сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов».

Под брендом Mi компания производит смартфоны, бытовую технику, компьютеры и другие устройства.

Xiaomi использовала Бренд Mi в основном на западных рынках, предположительно, для удобства чтения и произношения. При этом компания намерена сохранить бренд Redmi, который «предлагает инновации по доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В «Макдоналдс» появилась должность вице-президента по доставке
  2. 2 От копирайтинга до промо: как бизнес использует ИИ в рекламных кампаниях
  3. 3 «Яндекс.Лавка» запустила сервис быстрой доставки продуктов в Париже
  4. 4 TikTok разрабатывает платформу для создания эффектов дополненной реальности
  5. 5 Разработчикам технологий ИИ предоставят госсубсидии до 3 млрд рублей
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

25 августа 2021

Школа Бизнеса

25 августа 2021

DIGITAL LEAGUE

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма