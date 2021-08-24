Xiaomi решила отказаться от бренда Mi

Xiaomi постепенно откажется от товарного знака Mi. Продукты будут носить название компании — Xiaomi.
«Начиная с третьего квартала 2021 года серия продуктов Xiaomi Mi будет переименована в Xiaomi», — сообщил The Verge представитель компании. Это изменение, по его словам, «сократит разрыв в восприятии бренда и его продуктов».
Под брендом Mi компания производит смартфоны, бытовую технику, компьютеры и другие устройства.
Xiaomi использовала Бренд Mi в основном на западных рынках, предположительно, для удобства чтения и произношения. При этом компания намерена сохранить бренд Redmi, который «предлагает инновации по доступной цене и нацелен на более молодую аудиторию».
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Фото: Unsplash
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