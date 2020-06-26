Xiaomi добавила в фитнес-браслет Mi Smart Band 4 оплату через «Яндекс.Деньги»

Xiaomi добавила в фитнес-браслет Mi Smart Band 4 возможность расплачиваться за покупки с помощью пластиковой или виртуальной карты Mastercard «Яндекс.Денег». Об этом Rusbase рассказали в «Яндекс.Деньгах».

Добавив карту в браслет, пользователь сможет не только рассчитываться за покупки таким образом, но и получать кешбэк от «Яндекс.Денег»: 1% или 5% — за обычные покупки и 5% — за товары из категории месяца.

Изображение: «Яндекс.Деньги»

Продажи Mi Smart Band 4 начались в России 18 июня. Россия — первая страна, где появился Mi Smart Band 4 NFC с возможностью оплаты привязанной картой. С помощью браслета оплачивать покупки в одно касание могут только владельцы карт Mastercard.

Функция также доступна держателям карт Mastercard, выпущенных «Райффайзенбанком», ВТБ, «Тинькофф Банком», банком «Открытие», «Россельхозбанком», ПСБ, «Банком Русский Стандарт», МКБ, АО «Кредит Европа Банк (Россия)».

Чтобы добавить пластиковую или виртуальную карту «Яндекс.Денег», нужно установить приложение Mi Fit в смартфон, связанный с фитнес-браслетом и сохранить карточку в этом приложении.

Для оплаты нужно открыть на браслете меню «Карты», выбрать карту «Яндекс.Денег» и поднести устройство к платежному терминалу. Платежи защищены технологией токенизации Mastercard, которая заменяет 16-значный номер карты на специальный токен и хранит данные на NFC-чипе.