Магазин приложений Xiaomi переполнен подделками RuStore

Магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал: при попытке скачать магазин русских приложений на устройство устанавливается калькулятор, карты 2ГИС или коллекция заставок на экран, обнаружили «Ведомости».
Такая же проблема существует и в Google Play. Эти программы были опубликованы разработчиками, не связанными с RuStore, говорит ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.
Например, в одном случае разработчиком указан в GetApps Vargas-Martinez, в другом – Biik olo. При этом в описании приложений говорится, что они выполняют именно функции российского магазина.
Имитация RuStore не обязательно зловредная. Такие спам-приложения не содержат вредоносных ПО и нужны для показа in-app рекламы. Они просто приносят деньги разработчикам за количество открученных роликов или показанных баннеров.
- RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Российский маркетплейс приложений в июле 2023 года открыл консоль для всех иностранных разработчиков.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российские компании хотят продвигать мобильные приложения: как они могут сделать это сегодня?
- 2 Лучшие китайские смартфоны на 2024 год
- 3 4 главных тренда на digital-рынке Китая: репортаж с острова Хайнань
- 4 Почти 30% предпринимателей столкнулись с недостатком финансирования в 2023 году
- 5 Рынок облачных технологий в четвертом квартале 2023 года достиг исторического рекорда
ВОЗМОЖНОСТИ
05 февраля 2024
05 февраля 2024
06 февраля 2024
07 февраля 2024
08 февраля 2024