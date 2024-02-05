Магазин приложений Xiaomi переполнен подделками RuStore

Магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал: при попытке скачать магазин русских приложений на устройство устанавливается калькулятор, карты 2ГИС или коллекция заставок на экран, обнаружили «Ведомости».

Такая же проблема существует и в Google Play. Эти программы были опубликованы разработчиками, не связанными с RuStore, говорит ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Например, в одном случае разработчиком указан в GetApps Vargas-Martinez, в другом – Biik olo. При этом в описании приложений говорится, что они выполняют именно функции российского магазина.

Имитация RuStore не обязательно зловредная. Такие спам-приложения не содержат вредоносных ПО и нужны для показа in-app рекламы. Они просто приносят деньги разработчикам за количество открученных роликов или показанных баннеров.

RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Российский маркетплейс приложений в июле 2023 года открыл консоль для всех иностранных разработчиков.

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