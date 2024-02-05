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Магазин приложений Xiaomi переполнен подделками RuStore

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Магазин приложений Xiaomi Mi GetApps содержит порядка 10 копий российского магазина RuStore. Сервисы имитируют иконку российского стора, но не реализуют его функционал: при попытке скачать магазин русских приложений на устройство устанавливается калькулятор, карты 2ГИС или коллекция заставок на экран, обнаружили «Ведомости».

Магазин приложений Xiaomi переполнен подделками RuStore

Такая же проблема существует и в Google Play. Эти программы были опубликованы разработчиками, не связанными с RuStore, говорит ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F.A.С.С.T. Евгений Егоров.

Например, в одном случае разработчиком указан в GetApps Vargas-Martinez, в другом – Biik olo. При этом в описании приложений говорится, что они выполняют именно функции российского магазина.

Имитация RuStore не обязательно зловредная. Такие спам-приложения не содержат вредоносных ПО и нужны для показа in-app рекламы. Они просто приносят деньги разработчикам за количество открученных роликов или показанных баннеров.

  • RuStore разрабатывает VK совместно с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке Минцифры. Российский маркетплейс приложений в июле 2023 года открыл консоль для всех иностранных разработчиков.

Фото на обложке: Unsplash

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