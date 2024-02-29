Владельцы смартфонов Xiaomi сообщили о сбое в работе устройств

Владельцы смартфонов Xiaomi сообщили о сбое в работе устройств. Проблемы возникли после обновления операционной системы – телефоны сами перезагружаются и входят в режим восстановления.

В работе смартфонов Xiaomi произошел сбой, который возник после обновления операционной системы. Об этом в социальных сетях сообщили многие владельцы устройств.

По сообщениям пользователей, смартфоны самостоятельно перезагружаются или входят в режим восстановления системы после обновления ОС HyperOS и MIUI 14. В основном жалобы поступают от пользователей, у которых включено автоматическое обновление.

В официальной группе Xiaomi в соцсети «ВКонтакте» представитель бренда сообщил, что работа над устранением проблемы уже ведется.

«Если нужно срочно восстановить смартфон – можно сделать сброс настроек с полной потерей данных», – говорится в сообщении Xiaomi.

Xiaomi представила новую операционную систему HyperOS в октябре 2023 года, в декабре компания показала логотип ОС.

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