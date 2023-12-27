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Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS, которую разработала на замену оболочки MIUI. Новая ОС станет обязательной для всех устройств бренда, первым гаджетом на ее базе станет смартфон Xiaomi 14.

Xiaomi представила логотип операционной системы HyperOS

Xiaomi официально представила логотип новой операционной системы собственной разработки. HyperOS заменит оболочку MIUI на всех гаджетах бренда Xiaomi.

Основатель Xiaomi Лэй Цзюнь отметил, что логотип представляет собой галактику кружащихся вместе точек – как идеи и связи в современной цифровой вселенной.

Первым устройством, на котором будет установлена новая операционная система, станет смартфон Xiaomi 14. Компания представила гаджет в октябре.

Лэй Цзюнь анонсировал выпуск HyperOS в октябре. Под новой операционной системой будут работать все гаджеты, устройства умного дома производства Xiaomi. Со временем компания прекратит поддержку MIUI.

В ноябре Xiaomi подала заявки на регистрацию товарных знаков для HyperOS.

Фото на обложке: Srikant_Photography / Shutterstock

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