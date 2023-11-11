Xiaomi подала заявки на регистрацию товарных знаков для новой операционной системы HyperOS

Xiaomi подала заявки на регистрацию товарных знаков для своей новой операционной системы HyperOS. HyperMind и Xiaomi HyperMind классифицируются в патентном бюро как научные инструменты. Выпуск новой ОС взамен оболочки MIUI был анонсирован в октябре.
Xiaomi Technology Co., Ltd. обратилась в китайской патентное бюро за регистрацией несколько товарных знаков, связанных с операционной системой HyperOS. Об этом пишет издание IT Home.
Все поданные на регистрацию знаки (HyperOS Connect, HyperOs AI, Redmi Pengpai, HyperMind) классифицируются по международному патентному праву как «научные инструменты».
Издание предположило, что HyperMind будет так называемым интеллектуальным центром, собирающим и анализирующим пользовательские данные.
Основатель Xioami Лэй Цзюнь анонсировал выпуск новой ОС взамен оболочки MIUI для всех устройств бренда. HyperOS станет общей системой для устройств умного дома, гаджетов и автомобилей.
Фото на обложке: Robert Way /
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