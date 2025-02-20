Сразу несколько компаний претендуют на бренд DeepSeek в России

Главный конкурент ChatGPT – китайская нейросеть DeepSeek, триумфально запустившаяся в январе 2025-го – остается одной из самых обсуждаемых ИИ-разработок в мире. Как выяснил RB.RU, на фоне ажиотажа в Роспатент поступили сразу 4 заявки на регистрацию торгового знака DeepSeek в России, из которых лишь одна подана компанией-разработчиком нейросети. Среди остальных претендентов на бренд – продавцы муки, табака и бытовой техники.

Первым заявителем стал житель города Химки Заур Саковский, следует из базы данных Федерального института промышленной собственности (ФИПС) Роспатента. Он обратился в Роспатент 28 января 2025 года. К его заявке №2025706319 прикреплен полностью идентичный оригинальному логотип DeepSeek с официального сайта китайской компании. 1 февраля 2025 года с заявками на регистрацию бренда DeepSeek в Роспатент обратились еще две российские компании – ООО «Анкл Бар» и ООО «Техсчастливчик».

Все трое пытаются зарегистрировать товарный знак DeepSeek по десяткам классов международной классификации товаров и услуг (МКТУ) – от глазков для дверей и гидрокостюмов до исследований в области технологий по искусственному интеллекту. Каждая из заявок проходит по 09 и 42 классам МКТУ – как раз к этим классам принадлежат программы и услуги по разработке ПО, что логично для разработчиков нейросети, но вызывает вопросы по применению для остальных заявителей.

Дело в том, что ни один из заявителей, согласно данным СПАРК, не имеет отношения к сфере высоких технологий и, в частности, разработкам в сфере ИИ. Так, ИП Саковский Заур Владимирович из Химок, чьи данные полностью совпадают с заявителем, специализируется на оптовой торговле мукой и макаронными изделиями. Основной вид деятельности «Анкл Бара» – оптовая торговля табачными изделиями, а «Техсчастливчика» – оптовая продажа бытовой электроники.

Компания-правообладатель нейросети DeepSeek – Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co., Ltd. – тоже подала заявку на регистрацию своей торговой марки в Роспатент, но сделала это позже остальных, 10 февраля 2025 года. В компании не ответили на запрос RB.RU с просьбой прокомментировать ситуацию с появлением ряда претендентов на бренд DeepSeek, так же поступил и патентный поверенный, который представляет интересы китайской компании в России.

При этом патентные поверенные «Анкл Бара» и «Техсчастливчика» в разговоре с RB.RU заявили, что предупреждали своих клиентов о высоких рисках отказа Роспатентом, так как наименование DeepSeek уже широко известно пользователям по всему миру, и в России в том числе. Светлана Астраханцева, патентный поверенный «Анкл Бара», сообщила RB.RU:

Разумеется, моя работа здесь исключительно техническая. Зачем регистрация это товарного знака заказчику – я не знаю. Могу сказать, что раньше, в 90-х, была широко распространена практика ранней регистрации заведомо известных товарных знаков с целью получения выгоды. Но подчеркну, что я не утверждаю и не берусь утверждать, что мой клиент преследовал такие цели.

При этом поверенный «Техсчастливчика» Маргарита Горская добавила, что регистрация товарных знаков с одинаковыми названиями не всегда несет за собой намерение паразитировать на известном бренде. «Зачастую микропредприятия регистрируют ТЗ с прицелом на будущее и рост, и я считаю это правильным шагом. Какое конкретно применение собираются осуществить мои клиенты я не знаю, но поскольку логотип в поданной ими заявке визуально отличается от изображения китайской компании, допускаю, что Роспатент может пропустить оба товарных знака. С другой стороны, служба по интеллектуальной собственности всегда обращает внимание на то, не будет ли путаницы со стороны обычных граждан. Так что риск отказа здесь тоже имеет место быть», – говорит Горская.

Александр Кузнецов, руководитель юридической практики «Александр Кузнецов и Партнеры», считает, что действия некоторых заявителей могут быть патентным троллингом:

В профессиональной среде патентными троллями принято называть лиц, осуществляющих регистрацию объектов интеллектуальной собственности без цели их дальнейшего использования. Реальной целью таких действий является создание препятствий добросовестным лицам и извлечения выгоды путем снятия этих препятствий.

По словам Кузнецова, в России наибольшую активность патентные тролли проявляют в сфере регистрации товарных знаков и знаков обслуживания. “Формально, указанные лица осуществляют свою деятельность в рамках закона, поэтому вы не найдете официального реестра патентных троллей. Классическая схема заключается в более ранней подаче заявки на регистрацию обозначения или иного объекта раньше предполагаемой жертвы и в последующем противодействии ее работе посредством блокировок профилей в интернет-магазинах, направления исков о запрете использования сходного обозначения и выплате компенсаций”, – рассказывает юрист.

Основным признаком патентного троллинга, по словам Кузнецова, можно считать большое количество заявок на регистрацию совершенно разных обозначений, поданных одним лицом. “Такие заявки подаются в отношении большого числа классов МКТУ, не связанных между собой, допустим: медицинские препараты, производство пива и организация детских праздников. Цель сводится к расширению охвата потенциальных жертв”, – говорит Кузнецов.

Сейчас по всем поданным заявкам на регистрацию торгового знака DeepSeek в России, согласно базе Роспатента, решению еще не принято – они находятся на стадии формальной экспертизы.

Александр Кузнецов добавляет, что по результатам экспертизы Роспатент обязан предоставить приоритетное право регистрации более ранней заявке, поданной в ЕС, так как Россия является участником Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

«Приоритет всегда отдается по первоначальной заявке. В данном случае под номером 19132449, поданной в Европейском Союзе еще 17 января 2025 года. Даже если бы у реального заявителя не было конвенционного приоритета, правообладатель вероятнее всего направил в адрес Роспатента возражения с указанием на недобросовестные действия другого заявителя, предоставив сведения о настоящем правообладателе нейросети. А учитывая существующий ажиотаж, эксперт Роспатента вероятнее всего нашел бы указанные сведения и самостоятельно, отказав в регистрации такого товарного знака», – говорит юрист.

Получить комментарии Заура Саковского и руководителей “Анкл Бара” и “Техсчастливчика” на момент публикации не удалось.

В конце января приложение DeepSeek обогнало приложение ChatGPT по числу скачиваний в американском App Store, а затем китайский чат-бот стал стал самым используемым в России.

Фото на обложке: Frank Rumpenhorst / picture alliance / Getty Images