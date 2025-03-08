Neuralink хочет запатентовать «Телепатию» и «Телекинез»
Компания Илона Маска по производству мозговых имплантатов Neuralink подала заявки в Управление по патентам и товарным знакам США (USPTO) на эксклюзивное использование названий «Телепатия» (Telepathy) и «Телекинез» (Telekinesis).
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Как пишет портал Wired, этот шаг был ожидаемым, поскольку в названии одного из изобретений компании уже используется Telepathy, а второе слово, очевидно, предназначено для новой разработки.
Устройство Neuralink Telepathy позволяет парализованным клиентам управлять компьютерами и телефонами силой мысли (за счет связи вживленного чипа с устройствами через Bluetooth). В дальнейшем разработчики обещают добиться синхронизации устройств Neuralink Telepathy, а следовательно, их обладатели будут общаться друг с другому через импланты «телепатически».
Аналогично с роботизированной рукой для клиентов с параличом: посредством чипов люди смогут управлять роборукой и, следовательно, перемещать предметы все той же силой мысли. Официально слово Telekinesis в названии разбработки еще не используется, но заявка на патент определенно нацелена на нейминг этого изобретения.
Названные технологии пока проходят этап тестирования. Первая тройка испытуемых уже опробовала Neuralink Telepathy. А разрешение на проведение исследований совместных возможностей чипа-импланта и роботизированной руки компания получила совсем недавно — в ноябре 2024 года.
Фото на обложке: Unsplash
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