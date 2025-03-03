Российский аналог Neuralink привлек 305 млн рублей от фонда «Восход» Потанина

Фонд «Восход» Владимира Потанина вложил 305 млн рублей в разработчика нейроинтерфейсов для лечения сенсорных нарушений Elvis. Об этом «Ведомостям» сообщили управляющий партнер фонда Руслан Саркисов и гендиректор ООО «Нейроимпланты Элвис» (юрлицо Elvis) Денис Кулешов.

По данным «СПАРК-Интерфакс», «Восход» заключил с Elvis договор инвестиционного товарищества, по условиям которого фонд получил долю 35% в компании 23 января. Таким образом, Elvis в ходе сделки был оценен примерно в 870 млн рублей, пишут «Ведомости».

На что пойдут инвестиции? По словам Саркисова, привлеченные деньги направят на создание новых продуктов и вывод на рынок уже существующей разработки — первого российского кохлеарного (носимого на ушной раковине) нейроинтерфейса, который скоро выйдет на этап получения регистрационного удостоверения.

Что еще разрабатывает Elvis? Компания была основана в 2019 году. Сейчас у нее четыре основных инвазивных продукта: кохлеарный имплантат для восстановления слуха, имплантат для восстановления зрения, устройство для глубокой стимуляции головного мозга (DBS, Deep Brain Stimulation), применяемое при неврологических заболеваниях, и нейроинтерфейс «мозг-компьютер» (BCI, Brain-Computer Interface), который может считывать активность мозга и передавать команды на компьютер. Последний планируется использовать для реабелитации парализованных пациентов.

По словам Кулешова, все четыре разработки Elvis планирует вывести на российский рынок в ближайшие четыре года. Имплантат для восстановления слуха Elvis C уже готовится к регистрации и планируется к коммерческому запуску в конце 2026 года, а Elvis DBS проходит доклинические испытания. Запуск устройства для восстановления зрения и нейроимпланта для связи «мозг-компьютер» намечен на 2028–2029 годы.

Есть ли аналоги? Похожие нейроинтерфейсы сейчас разрабатывают компания Neuralink Илона Маска и ее конкурент Synchron, в которую инвестировали основатель Amazon Джефф Безос и основатель Microsoft Билл Гейтс, напомнил замдиректора по трансферу технологий центра компетенций «Технологии хранения и анализа больших данных» на базе МГУ Тимофей Воронин. По словам эксперта, потенциал таких технологий будет раскрыт, когда их начнут применять повсеместно, но для этого нужна господдержка, поскольку установка имплантатов является дорогостоящей операцией.

Фото на обложке: Vladimir Pesnya / Epsilon / Getty Images