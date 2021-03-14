Xiaomi добилась отмены запрета на инвестиции от американских компаний

Окружной суд в Вашингтоне, округ Колумбия, отменил запрет на инвестиции американских компаний в Xiaomi Corp., сообщает The Wall Street Journal. В решении говорится, что внесение Пентагоном компании в черный список для инвесторов оказалось «глубоко ошибочным».

В январе власти США приняли решение о внесении Xiaomi в черный список для инвесторов как компании, которая связана с китайскими военными. В ответ Xiaomi сообщала, что «не принадлежит, не контролируется и не аффилирована никаким другим образом с правительством или вооруженными силами Китая, а также не принадлежит и не контролируется какой-либо организацией, связанной с китайской оборонно-промышленной базой».

«Ограничение для Xiaomi доступа к рынку капитала США и связанные с ним последствия нанесут ущерб способности компании вести, развивать и финансировать бизнес, продавать продукцию, поддерживать и развивать деловые отношения, а также нанимать и удерживать сотрудников», — говорилось в иске компании.

Судья отметил, что власти США не смогли убедительно с помощью документов доказать связь Xiaomi с властями Китая. «Xiaomi — это публично торгуемая компания, которая производит коммерческие продукты для гражданского использования. Компания контролируется независимым советом и контролирующими акционерами и не находится в собственности или под контролем КНР или ее служб безопасности», — говорится в решении суда.

Xiaomi заявила, что удовлетворена решением суда и будет добиваться окончательной отмены запрета на инвестиции.

Решение означает победу Xiaomi над администрацией Дональда Трампа, отмечает The Wall Street Journal. В последние дни работы кабинета министров Трампа Xiaomi была внесена ​​в список компаний, которые Пентагон считает связанными с вооруженными силами Китая. Это решение мешало американцам инвестировать в третьего по величине продавца смартфонов в мире.

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