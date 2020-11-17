Этот период — инвестиция в будущее: как малый бизнес переходил в онлайн во время пандемии

В проекте Dig(IT)al рассказываем о технологиях, которые помогут вам заработать. Переходите на цифровую сторону бизнеса .

Из-за пандемии коронавируса продавцы перешли на онлайн-площадки. В связи с этим владельцы малого бизнеса столкнулись со множеством проблем: изменение цепочек поставок, огромная конкуренция и трудности с завоеванием внимания покупателей. Четыре владельца малого бизнеса рассказали, как они справились с переходом в цифровое пространство.

Книжный магазин WORD (20 сотрудников)

Кристина Онорати и ее муж Винсент Онорати создали книжный магазин WORD 14 лет назад. На момент начала пандемии у них было две торговые точки в Бруклине и Джерси-Сити в штате Нью-Джерси.

«Онлайн-продажи не были важной частью нашего бизнеса. Мы продавали через интернет только потому, что нам приходилось это делать», — утверждает Винсент Онорати. В начале карантина их магазины пустовали как минимум месяц. Все мероприятия, приносящие основной доход, такие как книжные ярмарки и встречи с авторами, пришлось отменить.

Сначала компания распродавала оставшиеся товары, а затем обратилась к партнеру-дистрибьютору Ingram Content Group. Запущенный в начале карантина сервис Bookshop.org оказал наибольшую поддержку независимым книжным магазинам, выступив как альтернатива Amazon для получения дохода от партнерских ссылок.

«В первые несколько месяцев карантина люди стремились помогать друг другу. И у нас появилось много клиентов», — рассказывает Винсент Онорати.

В течение всего июня в магазине не допускалось нахождение более одного человека. «Количество онлайн-заказов в день выросло с 10 до 200-300», — рассказывает Винсент. Когда карантинные меры были ослаблены, магазин разнообразил свои предложения, добавив «посылки с сюрпризом»: поздравительные открытки и наборы из четырех пар носков различных брендов, одним из которых является сам WORD. Дизайн заказанных товаров покупатель узнавал только после получения.

«Мы продали невероятное количество этих посылок с сюрпризом за первые несколько месяцев», — говорит Винсент Онорати. Тем не менее продажи WORD, похоже, упадут на 30-50% по сравнению с прошлым годом.

Производитель свечей Boy Smells (10 сотрудников)

Мэтью Герман запустил компанию по производству свечей Boy Smells в 2016 году вместе с партнером Дэвидом Киеном. Когда были введены первые коронавирусные ограничения, Мэтью находился в Париже на встречах с прессой. Он вернулся в США, и уже к 17 марта онлайн-продажи свечей Boy Smells выросли на 1500%.

В конце 2019 года онлайн-продажи составляли всего 25% бизнеса Boy Smells. И хотя создатели компании уже планировали расширять свое присутствие в интернете, карантин ускорил этот переход. Цепочка поставок была нарушена — компоненты свечей поставлялись из разных стран, таких как Китай и северная Италия, которые закрылись на карантин.

«Долгое время нам приходилось работать из дома. Мы всеми силами исправляли цепочку поставок», — рассказывает Мэтью.

«Наш знакомый, работавший раньше на производстве свечей, делал для нас 2 тысячи штук в неделю в своем гараже. Я, Дэвид и наши сотрудники заливали свечи дома, стараясь выпускать по тысяче штук в неделю», — добавляет он.

С тех пор бизнесу в некоторой степени удалось восстановиться. Во время карантина весь доход шел только от онлайн-продаж. Сейчас компания наняла аналитика и финансового директора, выпустила новую коллекцию свечей в сентябре и планирует развиваться дальше в следующем году.

Магазин винтажной одежды James Veloria (два сотрудника)

Брэндон Велориа Джордано и Коллин Джеймс Вебер создали магазин винтажной одежды James Veloria пять лет назад. Пандемия застала их в тяжелом положении. Сайт, созданный с помощью конструктора Squarespace, нужно было срочно обновить, а владелец помещения, которое они арендовали под магазин, не пускал их внутрь до июля.

Однако их бизнес процветал в Instagram, где они продавали товары через функцию сторис. Джордано позировал в дизайнерской одежде, а покупатели приобретали понравившиеся товары через личные сообщения. Постепенно бизнес переместился на сайт, так как продавать через личные сообщения в Instagram было неудобно.

Джордано и Вебер делали съемки новых коллекций и обрабатывали заказы из дома.

«Сторис получились забавными и привлекли много покупателей, но по большей части я делал их потому, что нужно было платить за аренду», — признался Джордано.

Только время покажет, сможет ли их сайт поддерживать успех, достигнутый в Instagram. «Мы стараемся выпускать специальные коллекции еженедельно, а также ежедневно выкладывать сторис», — говорит Вебер. И хотя продажи магазина не сильно упали по сравнению с прошлым годом, Джордано и Веберу пришлось проделать гораздо больше работы.

Магазин курительных принадлежностей Tetra под управлением одного человека

Моника Хемсурова основала магазин курительных принадлежностей Tetra пять лет назад. На тот момент она работала с двумя партнерами, но теперь за все отвечает только она, а бизнес полностью автоматизирован. Магазин работает на конструкторе Shopify, а доставкой и логистикой занимается фулфилмент-сервис.

Автоматизация позволяет Хемсуровой сосредоточиться на масштабировании бизнеса. За время карантина ее продажи выросли вдвое, а это означает, что, помимо маркетинга, ей пришлось больше вложиться в разработку продуктов, производство, логистику и управление запасами.

Поскольку продукция компании может использоваться для курения каннабиса, размещать ее рекламу в Facebook и Instagram запрещено. Тем не менее Хемсурова создает оригинальный контент для аккаунтов Tetra в соцсетях.

«Во время пандемии много компаний перешли в онлайн, что создало новые сложности. Ритейлеры конкурируют друг с другом за одни и те же запросы в Google», — рассказывает она.

Несмотря на растущую конкуренцию в поисковиках, Хемсурова продолжает размещать посты в блоге бренда для повышения рейтинга сайта, предлагает скидку в 10% за подписку на рассылку новостей, а также бесплатную доставку для заказов на сумму более $150. «Я буду делать все, что в моих силах, — говорит она. — Отсутствие другой работы из-за пандемии позволило мне сосредоточиться на развитии Tetra. К тому же, как и все остальные, сейчас я трачу не так много денег. Я рассматриваю этот период как инвестицию в будущее».

Источник.