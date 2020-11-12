Чистый оборот онлайн-ритейлера Lamoda в третьем квартале вырос на 32%

Компания Lamoda, входящая в Global Fashion Group (GFG), объявила финансовые итоги 3 квартала 2020 года. Чистый оборот интернет-магазина вырос до 14,2 млрд рублей. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе компании.

Под чистым оборотом Lamoda подразумевает стоимость всех покупок, сделанных в интернет-магазинах Lamoda Group в России, Белоруссии, Украине и Казахстане, включая НДС, сервисные сборы, плату за доставку, после учета возвратов и скидок.

Валовая прибыль компании за третий квартал выросла на 29% и составила 4,3 млрд рублей. Число активных пользователей увеличилось до 3,5 млн, что на 21% больше по сравнению с прошлым годом.

Рост показателей в Lamoda связывают с развитием маркетплейса, увеличением продаж премиальных, спортивных и детских товаров, а также категорий, связанных с образом жизни. Чистый оборот маркетплейса вырос почти в два раза год к году, оборот в категории косметики — почти на 40%, а в сегменте спортивных товаров — почти на 50%.

Онлайн-магазин Lamoda основан в 2011 году, с 2014 года входит в Global Fashion Group. Компания активно развивает логистическую инфраструктуру. У компании есть собственная структура LM Express с доставкой в 1 тысячу городов России. В третьем квартале было открыто шесть новых транзитных хабов — в Великом Новгороде, Вологде, Крымске, Махачкале, Череповце и Шахтах.

Напомним, во втором квартале чистый оборот Lamoda показал рост на 45,2% и составил 14,7 млрд рублей. Этой осенью интернет-магазин запустил онлайн-подбор гардероба «Стилист». Стоимость услуги составляет 1490 рублей.

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