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«Искренне верю, Xsolla не для вас»: компания уволила часть сотрудников после «анализа их активности»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

4 августа по соцсетям разошелся скриншот письма основателя Xsolla Александра Агапитова, в котором он сообщает об увольнении на основании анализа деятельности работника.

«Искренне верю, Xsolla не для вас»: компания уволила часть сотрудников после «анализа их активности»

В письме говорится, что «команда биг дата проанализировала активности» в рабочих чатах, почте, документах, дашбордах и пометила как сотрудника как «невовлеченного и малопродуктивного».

Источник: Twitter

Пользователи Twitter сообщают, что таким образом могли быть уволены 150 сотруднков. RB.RU направил запрос Агапитову. 

Позднее появился новый скриншот письма, в котором основатель Xsolla сообщает, что личный разговор и выходное пособие «сути бы не поменяли».

Источник: Twitter

Сама компания не высказывалась публично и подлинность писем не подтверждала. Тем не менее, Telegram-канал The Edinorog опубликовал комментарий Александра Агапитова.:

Xsolla занимается обработкой платежей в видеоиграх. Александр Агапитов основал Xsolla в Перми в 2006 году, в настоящее время головной офис компании находится в Лос-Анджелесе.

Фото на обложке: Unsplash

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