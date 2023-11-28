XTX Markets Александра Герко заплатит $10 млн за общедоступную модель ИИ с математическим мышлением

Основанная Александром Герко трейдинговая компания XTX Markets объявила о присуждении специального приза на Международной математической олимпиаде (IMO) — AI-MO Prize — за достижения в сфере искусственного интеллекта. Премия призвана стимулировать создание безопасной и эффективной общедоступной модели ИИ совместного пользования. Сумма призового фонда — $10 млн.
Главный приз в размере $5 млн будет вручен первой общедоступной модели ИИ, которая примет участие в конкурсе AI-MO и будет соответствовать всем требованиям и стандартам «золота» в IMO, пишет Finance Magnates. Дополнительно будет разыграна серия призов за выдающиеся достижения названной сфере — на общую сумму до $5 млн.
Предполагается, что существенная финансовая мотивация AI-MO ускорит выход ИИ за рамки больших языковых моделей, таких как ChatGPT, и станет поводом для появления новых моделей, которые смогут наиболее эффективно использовать математическое знание для сложнейших вычислений и аналитики.
«XTX Markets рада объявить о присуждении премии AI-MO, чтобы стимулировать разработку моделей искусственного интеллекта, способных к математическому мышлению», — заявил глава отдела благотворительности XTX Markets Саймон Койл.
«Использовать сложные математические задачи в качестве эталона для определения того, может ли ИИ соответствовать высшим когнитивным функциям человека, — замечательная идея», — считает президент Международной математической олимпиады Грегор Долинар.
Математики, эксперты по искусственному интеллекту и машинному обучению, а также опытные постановщики олимпиадных задач вместе разработают нетривиальные задания — специально для решения ресурсами ИИ-инструментов.
Первые соревнования на приз AI-MO начнутся в начале 2024 года. Презентация проекта состоится на 65-й IMO, которая состоится в английском Бате в июле 2024 года.
XTX Markets — ведущая финансово-технологическая компания, которая сотрудничает с контрагентами, биржами и площадками электронной торговли по всему миру для обеспечения ликвидности акций, иностранной валюты, ценных бумаг с фиксированным доходом и сырьевых товаров.
В XTX работает более 200 сотрудников в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, Мумбаи, Ереване и Сингапуре. Компания основана в 2015 году москвичом Александром Герко, состояние которого в 2022 году Bloomberg оценился в $6 млрд.
В январе Александр Герко сместил с позиции лидера в рейтинге бизнесменов, заплативших максимум налогов в Великобритании, основательницу международной букмекерской конторы Bet365 Дениз Коутс: за год он уплатил £487 млн ($602,8 млн), что эквивалентно £1,5 млн ($1,8 млн) в день.
Фото на обложке: Twitter Александра Герко
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