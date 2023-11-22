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«Яндекс» объединит торговые марки продуктов питания в единое бизнес-направление

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

«Яндекс» объединит бизнес по продвижению собственных торговых марок продуктов питания в «Лавке» и «Маркете» в единое направление, говорится в сообщении компании.

«Яндекс» объединит торговые марки продуктов питания в единое бизнес-направление

Их развитием будет заниматься объединенная команда сервисов. Она будет отвечать как за уже давно существующие бренды «Из Лавки» и «Кстати на Маркете», так и за новые, такие как «Мой Маркет».

Под своими торговыми марками «Яндекс» продает продукты и готовую еду на каждый день. Компания развивает несколько брендов и для производства товаров работает с локальными партнерами, среди которых есть как крупные производители, так и представители малого и среднего бизнеса — всего партнеров более 100.

Бренды продуктов «Яндекса»:

  • «Мой Маркет» — товары на каждый день по доступным ценам: например, бакалея, консервы, молочная продукция.
  • «Кстати на Маркете» — снеки и FMCG-товары для закупки впрок.
  • «Из Лавки» — будет состоять из базовых продуктов, готовой еды от крафтовых производителей.

«Яндекс» также развивает отдельное направление собственных брендов в категории нон-фуд. Компания выпускает бытовую технику и электронику Tuvio, аксессуары для смартфонов Commo, электроинструменты Nocord, а также детские товары Junion.

Фото на обложке: «Яндекс»

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