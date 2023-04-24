Yandex Cloud открыла общий доступ к своему сканеру уязвимостей

Облачная платформа Yandex Cloud открыла общий доступ к сканеру уязвимостей Vulnerability Scanner, с помощью него пользователи смогут оценивать и улучшать уровень безопасности при разработке своих IT-проектов в облаке, говорится в сообщении компании.
Сканер представляет собой часть сервиса для управления контейнерными образами Yandex Container Registry и настраивается с помощью веб-интерфейса. Это позволит специалистам по ИБ и DevOps не тратить время на настройку и поддержку продукта, за это отвечает Yandex Cloud.
Как работает Vulnerability Scanner:
- Технология проверяет на наличие уязвимостей образы, в которых содержатся компоненты и зависимости, необходимые для корректной работы приложений.
- Сравнивает содержимое выбранного образа с крупнейшими общеизвестными базами уязвимостей.
- Пользователь затем получает подробный отчет с выявленными проблемами безопасности и возможными исправлениями.
Согласно статистике базы данных уязвимостей Vulners, в среднем в день появляется более 70 новых уязвимостей безопасности.
Первые шесть сканирований с помощью Vulnerability Scanner бесплатны, затем стоимость за один скан составит 13 рублей.
Фото на обложке: Unsplash
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