Yandex Cloud открыла общий доступ к своему сканеру уязвимостей

Облачная платформа Yandex Cloud открыла общий доступ к сканеру уязвимостей Vulnerability Scanner, с помощью него пользователи смогут оценивать и улучшать уровень безопасности при разработке своих IT-проектов в облаке, говорится в сообщении компании.

Сканер представляет собой часть сервиса для управления контейнерными образами Yandex Container Registry и настраивается с помощью веб-интерфейса. Это позволит специалистам по ИБ и DevOps не тратить время на настройку и поддержку продукта, за это отвечает Yandex Cloud.

Как работает Vulnerability Scanner:

Технология проверяет на наличие уязвимостей образы, в которых содержатся компоненты и зависимости, необходимые для корректной работы приложений.

Сравнивает содержимое выбранного образа с крупнейшими общеизвестными базами уязвимостей.

Пользователь затем получает подробный отчет с выявленными проблемами безопасности и возможными исправлениями.

Согласно статистике базы данных уязвимостей Vulners, в среднем в день появляется более 70 новых уязвимостей безопасности.

Первые шесть сканирований с помощью Vulnerability Scanner бесплатны, затем стоимость за один скан составит 13 рублей.

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