«Яндекс.Доставка» расширила географию работы сервиса до 400 городов России

Число городов присутствия сервиса «Яндекс.Доставка» в России с января 2023 года выросло в 4 раза и достигло 400, сообщил RB.RU представитель компании.
Сервис междугородней доставки начал работать в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Нижнем Тагиле и других городах и населенных пунктах.
Жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь также доступны новые форматы посылок — сервис можно использовать не только для отправки небольших предметов, но и для доставки документов и посылок весом до 20 кг.
Чтобы отправить посылку в другой город, нужно оформить доставку в приложении и отнести груз в ближайший пункт выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс.Маркета». Число ПВЗ, из которых можно отправить посылку, с января также выросло — в 3 раза, до 6 тыс. Получать посылки теперь можно в 12 тыс. ПВЗ.
Фото на обложке: FotograFFF /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Где купить готовый бизнес: 18 площадок
- 2 5 способов увеличить выручку пекарни без маркетолога в небольшом городе
- 3 «Пропущенных стало меньше» — как региональные бизнесы общаются с клиентами в 2022. Исследование
- 4 Внутренний туризм: пять правил для развития локального бизнеса
- 5 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
ВОЗМОЖНОСТИ
10 мая 2023
10 мая 2023
10 мая 2023