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«Яндекс.Доставка» расширила географию работы сервиса до 400 городов России

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Число городов присутствия сервиса «Яндекс.Доставка» в России с января 2023 года выросло в 4 раза и достигло 400, сообщил RB.RU представитель компании.

«Яндекс.Доставка» расширила географию работы сервиса до 400 городов России

Сервис междугородней доставки начал работать в Новосибирске, Омске, Томске, Красноярске, Кемерове, Нижнем Тагиле и других городах и населенных пунктах. 

Жителям Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области теперь также доступны новые форматы посылок — сервис можно использовать не только для отправки небольших предметов, но и для доставки документов и посылок весом до 20 кг.

Чтобы отправить посылку в другой город, нужно оформить доставку в приложении и отнести груз в ближайший пункт выдачи заказов (ПВЗ) «Яндекс.Маркета». Число ПВЗ, из которых можно отправить посылку, с января также выросло — в 3 раза, до 6 тыс. Получать посылки теперь можно в 12 тыс. ПВЗ.

Фото на обложке: FotograFFF / Shutterstock

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