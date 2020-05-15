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«Яндекс» запустил «Диск» и «Почту» для бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

«Яндекс» запустил корпоративные «Почту» и «Диск» – это позволит предпринимателям создавать рабочую почту для команды и организовывать общий доступ к документам. Об этом Rusbase рассказал представитель компании.

«Яндекс» запустил «Диск» и «Почту» для бизнеса
  • «Яндекс.Диск» для бизнеса позволяет выделить каждому сотруднику от 10 Гб до 2 Тб облачного пространства — в зависимости от выбранного тарифа. Пользователи смогут хранить файлы в облаке, работать с ними с любых устройств и пользоваться общими папками.

Пользователям платных тарифов будет доступна приоритетная поддержка и интерфейс без рекламы. Кроме того, они смогут видеть изменения в файлах за последние 90 дней. В дальнейшем список возможностей будет расширяться.

  • С помощью «Яндекс.Почты» для бизнеса можно создавать почтовые ящики в домене компании. В адресной книге сотрудников будут адреса всех коллег. Также можно будет назначить встречу через «Яндекс.Календарь».

Базовая версия сервиса предоставляется бесплатно, как и почта для домена. Компании, выбравшие платный тариф, получат почтовые ящики без рекламы и приоритетную поддержку.

Платный «Диск» для бизнеса стоит от 147 рублей в месяц на одного сотрудника, а «Почта» — от 129 рублей. На период самоизоляции «Яндекс.Диск» специальные условия: для тех, кто подключится к сервису до 1 июня, он будет бесплатным до октября. Предложение действует для компаний численностью до 100 человек.

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